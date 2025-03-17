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Жителя Херсонской области задержали за шпионаж в пользу Украины

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».
Владимир Рубанов 2025-03-17 20:35:39
© Фото: УФСБ России по Херсонской области © Видео: УФСБ России по Херсонской области

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали местного жителя 1978 года рождения за передачу информации спецслужбам Украины.

Задержанный - гражданин России. По данным спецслужбы, в октябре 2023 года он передал через родственницу сведения о местах дислокации российских военнослужащих.

«В 2023-м году я снял на телефон колонну движущейся российской военной техники. Потом передал ее через Telegram своей родственнице. А она передала украинским спецслужбам», - рассказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого отправили под арест.

#Украина #ФСБ #Задержание #Уголовное дело #Госизмена #Херсонская область
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