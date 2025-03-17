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Грузинский политолог: соратники Саакашвили не хотят, чтобы он вышел

Мамрадзе напомнил, что экс-президенту предстоит ответить и по другим уголовным делам.
Владимир Рубанов 2025-03-17 18:20:45
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

После всех приговоров бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили зачтут срок содержания под стражей, рассказал «Звезде» грузинский политик и политолог, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петре Мамрадзе.

«За растрату девяти с лишним миллионов лари - по тогдашнему курсу было 4,5 млн долларов и больше - Саакашвили присудили девять лет. И ему будет засчитано то, что он уже находится в заключении после того, как проник в Грузию вместе со сметаной в контейнере», - сказал Мамрадзе.

Политик считает несправедливым такой приговор. По его словам, в Грузии за нецелевую трату буквально 100 долларов бюджетных денег человека могли отправить в тюрьму на семь лет.

«А тут девять миллионов. Совершенно отвратительные траты на себя любимого, отдых в лучших санаториях мира, всякие процедуры похудения и так далее», - рассказал он.

Мамрадзе напомнил, что экс-президенту предстоит ответить и по другим уголовным делам.

«Все, что ему предъявлено, - пустяки по сравнению с его самыми главными преступлениями: ликвидация людей по его приказам, политическая авантюра 2008 года, которая имеет катастрофические последствия по сей день для Грузии. Сколько людей потеряли родные дома и стали в своей же стране беженцами», - сказал политолог.

Политик отметил, что не видит никакого политического будущего у Саакашвили, потому что и соратники его «терпеть не могут» и не хотят, чтобы он вышел на свободу. По словам Мамрадзе, бывший президент должен находиться не в роскошной клинике за счет государства, а на «общих началах» в тюрьме.

Ранее суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году.

#Грузия #Михаил Саакашвили #суд #Приговор #наш эксклюзив #следствие
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