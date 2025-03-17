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«Звезда» показала здание администрации в освобожденной Судже

Здание было серьезно повреждено в ходе боев - корреспондент продемонстрировал его как снаружи, так и внутри.
Олег Калинобродский 2025-03-17 18:21:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Освобожденная российскими войсками Суджа в Курской области изобилует повреждениями, полученными в ходе боевых действий. Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский побывал в городе и показал, как райцентр выглядит после длящихся с августа боев. 

Калинобродский продемонстрировал пережившее украинскую оккупацию здание местной администрации. При этом корреспонденту удалось не только заснять строение снаружи, но и побывать внутри.

Ранее кадры освобожденного города опубликовало Минобороны России. Суджу 13 марта взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». 

Противник разрушил или повредил многие городские здания. Так, ВСУ не пожалели и городской краеведческий музей, который был разрушен. В результате украинского удара погибла сотрудница музея, еще два человека получили ранения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Курская область #наш эксклюзив #администрация #Суджа
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