«Звезда» показала здание администрации в освобожденной Судже

Освобожденная российскими войсками Суджа в Курской области изобилует повреждениями, полученными в ходе боевых действий. Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский побывал в городе и показал, как райцентр выглядит после длящихся с августа боев.

Калинобродский продемонстрировал пережившее украинскую оккупацию здание местной администрации. При этом корреспонденту удалось не только заснять строение снаружи, но и побывать внутри.

Ранее кадры освобожденного города опубликовало Минобороны России. Суджу 13 марта взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

Противник разрушил или повредил многие городские здания. Так, ВСУ не пожалели и городской краеведческий музей, который был разрушен. В результате украинского удара погибла сотрудница музея, еще два человека получили ранения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.