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Путин ждет президента Таджикистана на празднование 9 Мая в Москве

Ранее в Кремле начались переговоры двух лидеров.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 15:12:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москве. Соответствующую тему российский лидер поднял в ходе двусторонних переговоров в Кремле.

«Ждем вас в Москве 9 Мая. Мы с вами договаривались об этом, и вы наше приглашение приняли», - сказал Путин.

На встрече лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам и обсудили перспективы развития сотрудничества России и Таджикистана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что отдельный акцент сделали на торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что Владимир Путин также договорился встретиться 9 Мая в Москве с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана. Политики провели телефонный разговор, который в Кремле назвали теплым и дружественным.

#Москва #9 мая #таджикистан #Кремль #Владимир Путин #эмомали рахмон
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