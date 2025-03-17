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Врач перечислила причины плохого самочувствия у детей весной

Также специалист рассказала, что необходимо делать для поддержания витаминного баланса в организме.
Виктория Бокий 2025-03-17 14:22:20
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Dmitrii Marchen, Globallookpress

Многие привыкли считать, что снижение активности у детей в весенний период связано с авитаминозом. Однако недостаток витаминов здесь вообще ни при чем. Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян.

По словам медика, авитаминоз - это скорее миф, чем истина, потому что отсутствие витаминов в организме человека встречается довольно редко и к тому же абсолютно не связано с весенним сезоном.

Излишняя усталость весной связана с адаптацией организма к изменению климатических условий. Часто в весенний период можно наблюдать гиповитаминоз, простыми словами, умеренный дефицит отдельных витаминов, который может влиять на самочувствие, но не является критической проблемой.

Детский организм, так же как и взрослый, «перестраивается» и адаптируется к новым климатическим условиям. Сезонные изменения влияют на нервную и иммунную системы, что приводит к снижению энергии и ухудшает настроение. Это является естественной реакцией организма, а не заболеванием.

По словам специалиста, после зимы в организме человека действительно может не хватать некоторых веществ, таких как витамины D, C, A и витамины группы B. Однако заниматься самолечением не стоит, а уж тем более давать «полезные препараты» ребенку без консультации с врачом.

Кроме того, педиатр поделилась, что поддерживать витаминный баланс можно и без лекарств. Например, сделать свой рацион разнообразным. Есть фрукты, овощи, зелень, молочные продукты, рыбу, мясо и злаки. Также ежедневные прогулки хороши для поддержания баланса полезных веществ в организме человека. И, конечно, занятия спортом и соблюдение режима сна помогут легче переносить адаптацию к новому сезону.

#дети #здоровье #витамины #врач #педиатр
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