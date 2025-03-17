Воробьев призвал власти откликаться на каждое обращение жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал откликаться на каждое обращение жителей, в особенности реагировать на коллективные жалобы.

Жители обращаются через разные каналы связи по различным вопросам к профильным службам.

«Коллективные обращения - это не значит плохо. Это сегодняшняя реальность. В информационно открытом мире люди, которые чувствуют, разделяют эту общность, обращаются по самым важным вопросам», - цитирует главу региона 360.ru.

По его словам, коллективные жалобы обычно затрагивают такие темы, как ЖКХ, строительство и другие проблемы.

Воробьев отметил, что в обязанности органов власти входит разбор каждого запроса - на каждое общественное обращение должен быть разговор.

Ранее Воробьев заявлял, что цифровизация, искусственный интеллект и современные методики управления стали необходимыми атрибутами в работе. Без внедрения новых технологий и применения трансформаций любые рабочие процессы стали бы отстающими, добавил он.