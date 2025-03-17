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Times: ученый напал на начальника полярной станции в Антарктиде

Неадекватный мужчина также обещал убить коллегу и запугивал сексуальным насилием.
Сергей Лебедев 2025-03-17 13:25:15
© Фото: Jens Büttner, ZB, Global Look Press

На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV один из ученых после словесной перепалки напал на начальника экспедиции. Об этом пишет 360.ru.

Сообщается, что еще на прошлой неделе с базы пришло письмо с просьбой о спасении. В нем указано, что мужчина представляет угрозу всей команде. Он уже обещал убить коллегу и запугивал сексуальным насилием.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заверил, что вскоре лично свяжется с командой, чтобы оценить ситуацию.

Стоит отметить, что на полярных станциях сотрудники долгое время отрезаны от многих благ цивилизации. Ученые по несколько месяцев работают и живут в суровых климатических и психологических условиях.

Замкнутое пространство сказывается на отношениях между сотрудниками баз. Нередко возникают конфликты. Поэтому перед отправкой ученые проходят жесткое психосвидетельствование.

#ЮАР #арктика #ученые #нападение #полярная станция
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