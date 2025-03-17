Times: ученый напал на начальника полярной станции в Антарктиде

На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV один из ученых после словесной перепалки напал на начальника экспедиции. Об этом пишет 360.ru.

Сообщается, что еще на прошлой неделе с базы пришло письмо с просьбой о спасении. В нем указано, что мужчина представляет угрозу всей команде. Он уже обещал убить коллегу и запугивал сексуальным насилием.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заверил, что вскоре лично свяжется с командой, чтобы оценить ситуацию.

Стоит отметить, что на полярных станциях сотрудники долгое время отрезаны от многих благ цивилизации. Ученые по несколько месяцев работают и живут в суровых климатических и психологических условиях.

Замкнутое пространство сказывается на отношениях между сотрудниками баз. Нередко возникают конфликты. Поэтому перед отправкой ученые проходят жесткое психосвидетельствование.