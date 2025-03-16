«Спартак» обыграл «Зенит» в домашнем матче РПЛ впервые с 2017 года

Московский «Спартак» одержал историческую победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Счет открыл полузащитник москвичей Кристофер Мартинс, забив гостям «в раздевалку» в добавленное к первому тайму время. Подопечные Сергея Семака ответили на 83-й минуте. Отличился Луис Энрике.

Не успели петербуржцы толком отпраздновать, как Мартинс оформил дубль, эффектно замкнув передачу в штрафную. Московский «Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с 2017 года.

После домашней победы, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

«Зенит» тоже заработал 43 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям, поэтому располагается на третьей строчке. Лидирует «Краснодар», у которого 46 очков.