Лед тронулся: какого прогресса в переговорах достигли РФ и США за неделю

Провал Курской авантюры и впечатляющие успехи российской армии по всем направлениям, от Суджи до Донбасса, Харьковской и Сумской областей - сегодня это то самое реальное положение дел на земле, которое было и будет основополагающим в переговорах России с Западом и Киевом. При этом на Украине пытаются заманить РФ в ловушку якобы мирной паузы - после переговоров с американской стороной в Джидде Владимир Зеленский согласился на 30-дневный режим прекращения огня.

В Москве, однако, ясно дали понять, что ни одного шага назад больше не будет. Российский президент Владимир Путин обозначил позицию: мы за мир, но есть нюансы. РФ согласится с предложением о прекращении огня, только на определенных условиях.

Первый после переговоров в Джидде контакт между Россией и США на высоком уровне состоялся во вторник. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин переговорил с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. В ходе разговора стороны договорились регулярно поддерживать контакты между директорами СВР и ЦРУ, чтобы снизить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, а также совместно работать над обеспечением международной стабильности.

Еще через два дня настоящий мастер-класс по международной дипломатии дал Путин. В четверг, отвечая на вопросы журналистов о том, получил ли российский президент информацию от американцев о готовности Украины к прекращению огня, глава государства поблагодарил Трампа, а также руководителей Китая, Индии, Бразилии и ЮАР за миротворческие усилия.

По словам Путина, в ходе американо-украинской встречи в Саудовской Аравии поверенные главы киевского режима упрашивали США принудить Россию к прекращению огня, так как на Банковой понимают, что сами скоро не вывезут. ВСУ находятся в безвыходной ситуации на фронте в целом. Самая страшная катастрофа у боевиков в Курской области.

«Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление украинскими войсками внутри этой зоны вторжения утрачено», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что украинской стороне в такой плачевной ситуации выгодно добиться перемирия хотя бы на 30 суток, однако у России есть свои требования - прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.

Челночная дипломатия продолжилась в четверг поздно вечером. Трамп направил своего спецпосланника в Москву. Стив Уиткофф дождался, когда Владимир Путин освободится после переговоров со своим белорусским коллегой, и направился в Кремль. Детали неизвестны, и никаких публичных заявлений не было, все проходило за закрытыми дверями.

«Он вчера был здесь, вчера поздно вечером уже состоялась встреча, он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», - рассказал по итогам встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Послание российского лидера американскому Уиткофф передал сразу же, а в пятницу появилась первая реакция. Президент США опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, что провел «очень хорошую и продуктивную» дискуссию с Владимиром Путиным, в которой попросил пощадить укронацистов, застрявших в Курской области.

«В этот самый момент тысячи украинских военнослужащих полностью окружены российским войсками и находятся в очень плохом уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни», - заявил президент США.

Вечером того же дня Путин заявил, что ознакомился с обращением Трампа. Исходя из гуманитарных соображений, Москва готова пойти на встречу Вашингтону, но опять же при одном условии - Зеленский должен отдать своим боевикам приказ - сдаться.

Так или иначе дипломатический мяч, который из стороны в сторону футболили на протяжении всей недели, снова оказался на стороне Киева. А американские переговорщики теперь будут изучать не мифические предложения о мире с Банковой, а реальные доводы России.

Зеленский, как ни пытался ввести американцев в заблуждение, по итогу переиграл сам себя. Теперь он, выражаясь шахматным термином, в цугцванге. Согласится на перемирие с условием сдачи в плен находящихся в приграничье боевиков - потеряет остатки поддержки в рядах ВСУ. Откажется - окончательно лишится доверия Вашингтона. Сейчас сбывается самый страшный сон Зеленского и его европейских кураторов - вопрос мира на Украине решается без самой Украины.

Подробнее о диалоге Москвы и Вашингтона, а также о попытках Украины настоять на своем смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».