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Стремление к миру: почему в Европе испугались диалога России и США

В случае если США и Россия достигнут соглашения, Европа останется без поддержки Вашингтона.
Глеб Владовский Константин Герцев 2025-03-17 04:46:49
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

После провального визита в Белый дом - именно в Лондон поспешил за утешением украинский лидер Владимир Зеленский. Именно британцы сейчас готовили украинскую делегацию к новым переговорам с американцами.

Хитрый план о временном перемирии - это тоже их рук дело. Европа надеется одним выстрелом убить двух зайцев: выставить Москву в неприглядном свете в случае отказа от перемирия, а Трампа - неудачником, что не смог с нами справиться.

Однако, не все так гладко вышло, как предполагалось. С одной стороны, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон поспешили присвоить себе лавры миротворцев, а с другой - на этой же неделе выделили Киеву новый транш на закупку оружия и всеми силами продолжают заталкивать на территорию Украины свой воинский контингент.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров вновь напомнил, что Москва ни под каким предлогом не примет присутствие войск НАТО на Украине. Более того, к концу недели, наблюдая за контактами Москвы и Вашингтона и видя, что РФ не собирается идти на уступки, Лондон и Париж обнаглели окончательно. Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Россия обязана прекратить огонь вообще без  всяких условий.

Как сообщили на неделе в Службе Внешней разведки РФ, в Лондоне очень сильно напряглись по поводу вполне успешных контактов Москвы и Вашингтона, и увидели в них угрозу своим интересам. Ведь если США и Россия договорятся, то влиянию Британии на Европейский континент придет конец. Ни Франция, ни Германия, ни русофобская Прибалтика ничего не смогут больше сделать. Европейцы будут просто выброшены на периферию истории и структуры глобальной безопасности.

Подробнее о том, насколько сильная истерика в Европе из-за восстановления отношений между Россией и США, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Франция #Украина #сша #Европа #Эмманюэль Макрон #Прекращение огня #кир стармер
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