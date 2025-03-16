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СК возбудил уголовное дело в связи с убийством восьмерых жителей Суджи

Убийство произошло не позднее августа 2024 года, СК пытается установить причастных к преступлению украинских националистов.
Анастасия Бобылева 2025-03-16 18:21:58
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством украинскими боевиками восьми мирных жителей в Судже. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Следствием установлено, что не позднее августа 2024 года в Суджанском районе Курской области военнослужащие ВФУ, совершили убийство восьмерых мирных жителей», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи пытаются установить причастных к преступлению. Отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В пятницу 14 марта боевики ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Самые ценные экспонаты удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников музея.

Добровольцы и российские военнослужащие помогают мирным жителям Курской области уехать в более безопасные районы. Тех, кто не может подселиться к родственникам, размещают в пунктах временного размещения - там они могут получить медицинскую, юридическую и психологическую помощь.

#Курская область #ВСУ #СК РФ #Суджа
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