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В Минцифры рассказали о новой схеме мошенников с применением SIM-карт

Замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов отметил, что аферисты призывают ввести определенный код, который позволяет перехватывать входящие звонки и сообщения. В результате они получают доступ в том числе к смс-сообщениям от банков, что позволит им красть деньги с чужих счетов.
Глеб Владовский 2025-03-16 17:44:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники научились красть данные через SIM-карты, призывая своих жертв вводить коды во время звонка. О том, как обезопасить себя, рассказал в беседе с RT замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов.

По его словам, мошенники просят жертву набрать определенный код  якобы для проверки линии. После того, как жертвы ввели тот или иной код, злоумышленники получают доступ к сообщениям жертвы, включая коды подтверждения от банков. В результате, существует риск кражи денежных средств.

Махмутов подчеркнул, что защититься от подобных афер легко. Достаточно просто не вводить коды, которые называют по телефону злоумышленники. Кроме того, следует проверять официальные сайты на эту информацию.

«Проверьте и отключите, возможно, уже стоящую на вашем мобильнике переадресацию. Наконец, установите PIN-код на SIM-карту, чтобы нельзя было ее использовать в другом устройстве и взломать аккаунты в соцсетях», - добавил эксперт.

Ранее в МВД РФ рассказали, как мошенники научились красть деньги во время телефонного звонка.

#в стране и мире #Мошенники #Минцифры РФ #sim-карта #кража данных
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