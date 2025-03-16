Ушаков заявил, что Штаты в курсе озабоченностей РФ по перемирию на Украине

Россия довела до сведения США свои сомнения по поводу перемирия на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Наши озабоченности всем хорошо известны, и мы их довели до американцев», - заявил он.

По словам Ушакова, стремление Киева добиться перемирия Москва воспринимает как попытку «дать передышку» украинским военнослужащим. Режим прекращения огня позволит им перевооружиться и перегруппировать войска.

Ранее такое же мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог Леонид Савин. Он объяснил, почему России невыгодно заключать перемирие, а вот Украине - наоборот.