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В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек

Трагедия произошла в городе Кочани.
Сергей Лебедев 2025-03-16 11:02:00
© Фото: МАКЕДОНИЈА - MACEDONIA, Facebook*

В городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар во время дискотеки в местном ночном клубе. По предварительным данным, в результате происшествия погибли около 50 человек и более 100 пострадали.

«В клинику хирургических заболеваний имени Наума Охридского в Скопье доставлены 27 пострадавших», -  уточняет агентство Macfax.

Сообщается, что причиной трагедии могло стать использование пиротехники. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.

По данным журналистов, полицейские задержали всех причастных к организации дискотеки.  

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#пожар #Северная Македония #пострадавшие #огонь #погибшие #дискотека #Кочани
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