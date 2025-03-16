В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек

В городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар во время дискотеки в местном ночном клубе. По предварительным данным, в результате происшествия погибли около 50 человек и более 100 пострадали.
«В клинику хирургических заболеваний имени Наума Охридского в Скопье доставлены 27 пострадавших», - уточняет агентство Macfax.
Сообщается, что причиной трагедии могло стать использование пиротехники. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.
По данным журналистов, полицейские задержали всех причастных к организации дискотеки.
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