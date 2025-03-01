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CNN: актер Хэкмен мог умереть за девять дней до того, как нашли тело

Вычислить это удалось благодаря кардиостимулятору актера - последняя активность на нем была зафиксирована 17 февраля.
Анастасия Бобылева 2025-03-01 04:54:32
© Фото: Mario Ruiz Keystone Press Agency Globallookpress

Американский актер Джин Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до того, как его тело обнаружили. Об этом сообщил шериф Санта Фе Адан Мендоза.

«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико», - цитирует шерифа телеканал CNN.

В публикации уточняется, что последняя активность на его кардиостимуляторе была зафиксирована 17 февраля. Также шериф рассказал, что в телах актера и его жены не оказалось признаков отравления угарным газом, а значит, эту версию скорее всего исключат.

Телеканал сообщил, что в ходе обыска из дома изъяли три лекарства: одно из них имеет действующее вещество тиреоидин, которое является гормональным препаратом щитовидной железы, а другие два - это дилтиазем (от боли в груди или от повышенного давления) и тайленол (сделан на основе парацетамола). Помимо этого, полиция забрала планировщик задач, два зеленых телефона и медицинские задачи.

Напомним, в четверг 27 февраля Хэкмена и его жену обнаружили мертвыми в их доме. При этом обстоятельства их гибели полиция США назвала подозрительными.

#сша #Трагедия #Джин Хэкмен
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