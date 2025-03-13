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Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» показали, как преследуют ВСУ

Операторы ударных дронов выявляют скопление живой силы и техники ВСУ на направлениях штурмовых действий и не позволяют им подтягивать резервы и проводить ротации.
2025-03-13 05:14:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» не оставляют украинским боевикам шансов скрыться.

При помощи разведывательных и ударных комплексов они выявляют скопления живой силы в окрестностях сел Вольное Поле, Богатырь и Разлив Донецкой Народной Республики, после чего бойцов ВСУ ликвидируют.

В режиме реального времени корректируются удары, что сокращает риски для собственных сил. Также это позволяет наносить максимальный урон противнику.

Слаженная работа беспилотников по выявлению и контролю поражения целей не позволяет противнику подтягивать резервы и проводить ротации, пресекается скапливание живой силы и техники на направлениях штурмовых действий.

Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны украинской армии, поэтому работа расчетов БПЛА помогает не только закрепить успехи штурмовиков, но и расширить зону объективного контроля территории.

Немногим ранее Минобороны РФ показало кадры бегства большого количества украинских националистов из Суджи в Курской области. Разведчики при помощи БПЛА засекли их попытку укрыться в здании.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Ударные БПЛА #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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