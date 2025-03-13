Бойцы группировки «Днепр» FPV-дроном ночью вывели из строя «Гвоздику» ВСУ

В Запорожской области бойцы ВС РФ обнаружили замаскированную самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских боевиков.

Проводя разведку при помощи беспилотника, ее заметили бойцы мотострелкового подразделения гвардейской 58-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Они оперативно передали координаты цели расчету FPV-дронов.

Подтвердив цель и оценив риски, мотострелки решили нанести удар по вражеской технике. Расчет отправился на позицию, подготовил и проверил дрон, оснащенный боевой частью, а затем успешно поразил «Гвоздику», вызвав детонацию боекомплекта. Из-за взрыва самоходка полностью уничтожена.

Оператор FPV-дрона с позывным Орел сообщил, что, обнаружив «Гвоздику» противника, они подняли расчет, отработали по артустановке и ее уничтожили.

Ранее Минобороны показывало кадры уничтожения операторами FPV-дронов группировки войск «Юг» украинского пункта управления беспилотниками у села Предтечино в ДНР.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.