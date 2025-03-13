МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Днепр» FPV-дроном ночью вывели из строя «Гвоздику» ВСУ

Мотострелки группировки войск «Днепр» заметили замаскированную самоходку украинских боевиков и поразили ее FPV-дроном, вызвав детонацию боекомплекта.
2025-03-13 05:58:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области бойцы ВС РФ обнаружили замаскированную самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских боевиков.

Проводя разведку при помощи беспилотника, ее заметили бойцы мотострелкового подразделения гвардейской 58-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Они оперативно передали координаты цели расчету FPV-дронов.

Подтвердив цель и оценив риски, мотострелки решили нанести удар по вражеской технике. Расчет отправился на позицию, подготовил и проверил дрон, оснащенный боевой частью, а затем успешно поразил «Гвоздику», вызвав детонацию боекомплекта. Из-за взрыва самоходка полностью уничтожена.

Оператор FPV-дрона с позывным Орел сообщил, что, обнаружив «Гвоздику» противника, они подняли расчет, отработали по артустановке и ее уничтожили.

Ранее Минобороны показывало кадры уничтожения операторами FPV-дронов группировки войск «Юг» украинского пункта управления беспилотниками у села Предтечино в ДНР.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #САУ "Гвоздика" #запорожская область #СВО #FPV-дрон #группировка войск «Днепр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ми-8. Полет в Магадан
2
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
3
СВО. Батальон штурма и разграждения
4
Пожарные в зоне СВО
5
Танковые двигатели. Дизельные
6
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
7
СВО. Инженерные войска
8
Военная приемка во Вьетнаме
9
Народный ОПК
10
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 