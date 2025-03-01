Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Новой Москве

В поселке Вороновское Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В результате столкновения погибли два человека. Об этом сообщила столичная госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, в районе поселка Вороновское водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилями КамАЗ и Nissan», - пишет ведомство.

Уточняется, что погибли водитель и пассажир Nissan. Они скончались на месте от полученных травм. На место трагедии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии устанавливаются.