Мошенники придумали схему с помощью видеообыска квартир детьми

В России телефонные мошенники начали использовать еще одну схему обмана, но теперь вовлекая в нее несовершеннолетних.

Они звонят им, представляются сотрудниками правоохранительных органов и оказывают психологическое воздействие, говоря, что привлекут к уголовной ответственности их родителей.

Как предлог, злоумышленники используют необходимость декларирования денег и заставляют детей проводить в доме видеообыск. Все найденные деньги они требуют передать курьеру. О новой уловке рассказал начальник 6-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко.

«Неустановленное лицо осуществляет звонок несовершеннолетнему, представляется сотрудником правоохранительных органов и под предлогом декларирования денежных средств оказывает психологическое давление в виде угроз - привлечение родителей к уголовной ответственности», - приводит его слова ТАСС.

По его данным, в столице наблюдается тенденция к совершению мошеннических действий в отношении не достигших совершеннолетия, жертвами становятся дети от 9 до 14 лет.

Накануне стало известно, что телефонные мошенники научились использовать во вред жителю РФ самозапрет на оформление кредитов. После его установления через сервис «Госуслуги» ему может поступить звонок от якобы представителя портала, во время которого злоумышленник будет уверять, что ограничение оформлено неправильно и его нужно переделать.