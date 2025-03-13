МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники придумали схему с помощью видеообыска квартир детьми

Злоумышленники звонят детям, говорят, что их родителей привлекут к ответственности и заставляют проводить видеообыск квартир, а найденные деньги передавать курьеру.
Дарина Криц 2025-03-13 03:52:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России телефонные мошенники начали использовать еще одну схему обмана, но теперь вовлекая в нее несовершеннолетних.

Они звонят им, представляются сотрудниками правоохранительных органов и оказывают психологическое воздействие, говоря, что привлекут к уголовной ответственности их родителей.

Как предлог, злоумышленники используют необходимость декларирования денег и заставляют детей проводить в доме видеообыск. Все найденные деньги они требуют передать курьеру. О новой уловке рассказал начальник 6-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко.

«Неустановленное лицо осуществляет звонок несовершеннолетнему, представляется сотрудником правоохранительных органов и под предлогом декларирования денежных средств оказывает психологическое давление в виде угроз - привлечение родителей к уголовной ответственности», - приводит его слова ТАСС.

По его данным, в столице наблюдается тенденция к совершению мошеннических действий в отношении не достигших совершеннолетия, жертвами становятся дети от 9 до 14 лет.

Накануне стало известно, что телефонные мошенники научились использовать во вред жителю РФ самозапрет на оформление кредитов. После его установления через сервис «Госуслуги» ему может поступить звонок от якобы представителя портала, во время которого злоумышленник будет уверять, что ограничение оформлено неправильно и его нужно переделать.

#в стране и мире #дети #МВД РФ #телефонные мошенники #видеообыск #декларирование денежных средств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ми-8. Полет в Магадан
2
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
3
СВО. Батальон штурма и разграждения
4
Пожарные в зоне СВО
5
Танковые двигатели. Дизельные
6
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
7
СВО. Инженерные войска
8
Военная приемка во Вьетнаме
9
Народный ОПК
10
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 