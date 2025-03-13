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Борт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Грозном

Взрыв газовоздушной смеси произошел 8 марта в хозяйственном магазине в Аргуне, пострадавшим нужна помощь высококвалифицированных специалистов.
Дарина Криц 2025-03-13 02:25:37
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Нижний Новгород прибыл спецборт МЧС, выполнявший санитарную эвакуацию трех человек. Среди них были двое детей.

Они прибыли из Грозного, получив ожоги 8 марта при взрыве газовоздушной смеси в хозяйственном магазине в Аргуне.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация трех человек, в том числе двух детей», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что пострадавшие нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Во время полета их сопровождали специалисты Минздрава РФ.

На борту имеется современное оборудование и специальные медицинские модули, а также аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы.

Восьмого марта в частном магазине строительных материалов в Аргуне произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Пострадали взрослый - продавец и двое несовершеннолетних мальчиков 11 и 16 лет, которые были в магазине покупателями, уточнял СК РФ.

#в стране и мире #Ил-76 #Нижний Новгород #МЧС РФ #грозный #Санавиация
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