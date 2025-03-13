ВСУ выпустили 32 боеприпаса по ДНР, погиб мужчина и ранен юноша

За прошедшие сутки - с 00:00 12 марта по 00:00 13 марта украинские националисты 13 раз подвергли обстрелам территорию ДНР. Все они произошли на Горловском направлении.

От ударов боевиков погиб один мирный житель 1975 года рождения, а также ранен молодой человек 2007 г.р.

Кроме этого, повреждения получили девять жилых домов. При атаках противник применил 32 различных боеприпаса и сбрасывал ВОПы.

Соответствующую сводку опубликовало Управление регионального правительства по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Сутками ранее боевики ВСУ выпустили 47 различных боеприпасов, совершив 11 атак территории Донецкой Народной Республики, ранения получили два мирных жителя.