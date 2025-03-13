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Протестующие против низких пенсий подожгли машину в центре Буэнос-Айреса

Недовольство уровнем жизни, размером пенсий и высокими ценами стало причиной массовых протестов жителей Аргентины.
Дарина Криц 2025-03-13 01:26:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В аргентинской столице продолжаются массовые протесты, во время которых происходят стычки с полицией и беспорядки.

Люди попытались построить баррикады и уже подожгли мусорные баки и даже автомобиль, сообщает РИА Новости.

В центре Буэнос-Айреса у здания конгресса собрались пенсионеры и инвалиды, их пришли поддержать футбольные фанаты. Люди недовольны низким уровнем пенсий и высокими расходами, требуют улучшить условия их жизни.

Всего на площади и около нее собрались порядка двух тысяч человек. Полицейские пытаются оттеснить недовольных людей с городских улиц, для чего уже применила мотоциклы.

#в стране и мире #протесты #Аргентина #пенсионеры #Буэнос-Айрес #высокие цены #поджог автомобиля #низкие пенсии
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