Протестующие против низких пенсий подожгли машину в центре Буэнос-Айреса

В аргентинской столице продолжаются массовые протесты, во время которых происходят стычки с полицией и беспорядки.

Люди попытались построить баррикады и уже подожгли мусорные баки и даже автомобиль, сообщает РИА Новости.

В центре Буэнос-Айреса у здания конгресса собрались пенсионеры и инвалиды, их пришли поддержать футбольные фанаты. Люди недовольны низким уровнем пенсий и высокими расходами, требуют улучшить условия их жизни.

Всего на площади и около нее собрались порядка двух тысяч человек. Полицейские пытаются оттеснить недовольных людей с городских улиц, для чего уже применила мотоциклы.