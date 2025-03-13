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Синоптики предупредили москвичей о девятибалльном шторме 14 марта

Ветер такой силы ветра ломает ветви и сучья деревьев, поток воздуха задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции.
Дарина Криц 2025-03-13 00:41:27
© Фото: Matthew Dominick NASA Globallookpress

В ближайшую пятницу жители Москвы могут столкнуться с сильным 9-балльным штормом. В середине дня 14 марта порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду. Пик придется на период с 15 до 18 часов. О предстоящих изменениях погоды предупредил Центр «Фобос».

«В середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 м/с с пиком шторма на период с 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует 9-балльному шторму», - сообщили специалисты.

Отмечается, что из-за такого ветра ломаются ветви и сучья деревьев, их клонит к земле, поток воздуха задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, возможно повреждение кровельного покрытия и дымовых труб.

Уточняется, что штормовой ветер может затронуть всю Центральную Россию – от Верхневолжья до Черноземья.

При этом обрушившийся на столицу дождь метеорологи уже назвали самым массированным с начала весны. 

Предстоящим днем 13 марта из-за антициклона ожидается потепление, воздух прогреется до 12-15 градусов, что может побить температурный рекорд 2002 года с показателем 11,5 градусов выше нуля. К выходным ветер стихнет и резко похолодает, на дорогах ожидается гололедица.

Немногим ранее стало известно, что до пятницы, 14 марта, погода будет теплой, но в ночь на субботу температура понизится до трех градусов, также возможен мокрый снег.

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