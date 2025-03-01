Путин продлил программу материнского капитала в РФ до 2031 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил продление программы материнского капитала в России, она будет действовать до конца 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. Ранее предполагалось, что действие программы продлится до 31 декабря 2026 года.

Как сообщил Life.ru, за четыре года под действие программы могут попасть 4,9 миллиона семей. На материнский капитал для них уйдет около 2,8 триллиона рублей за весь период с 2027 до конца 2030 года.

Ранее депутат Светлана Бессараб рассказала, как расширилась программа маткапитала с момента ее введения. Она отметила, что если поначалу эти деньги можно было использовать только на покупку жилья, то сейчас их можно потратить на обучение любого из детей семьи.