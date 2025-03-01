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Овечкин приблизился еще на одну шайбу к рекорду Гретцки, осталось 10

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Тампой», встреча окончилась победой «столичных».
Дарина Криц 2025-03-01 23:46:53
© Фото: John Woods Keystone Press Agency Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки еще на одну шайбу.

Чтобы побить его рекорд за место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю, россиянину осталось забить еще 10 голов.

В этот раз капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин сыграл с «Тампа-Бэй», матч окончился со счетом 1:3.

В общей сложности в карьере Александра Овечкина 884 шайбы, заброшенные в 1470 матчах. Канадец Уэйн Гретцки имеет 894 гола в 1487 играх.

#Хоккей #рекорд #Александр Овечкин #Уэйн Гретцки
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