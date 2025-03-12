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В Калуге, Саратове и Волгограде ввели ограничения на работу аэропортов

Три воздушных гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Дарина Криц 2025-03-12 23:44:09
© Фото: Филипп Кочетков, РИА Новости

Три российских аэропорта временно ограничили прием и отправку самолетов. Речь идет о калужском аэропорте Грабцево, саратовском Гагарине и воздушной гавани в Волгограде - Гумрак.

Как пояснили в Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC), Саратов (Гагарин; UWSG), Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», - сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко.

Уточняется, что аэропорт Грабцево ограничил работу с 21:12 по московскому времени, саратовский Гагарин - с 22:30, а Гумрак - с 23:10.

#Волгоград #Саратов #аэропорты #росавиация #калуга #ограничения в работе #Аэропорт Гумрак #Аэропорт Гагарин #Аэропорт Грабцево
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