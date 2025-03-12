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Пять человек погибли при пожаре в Благовещенске

Десять человек удалось спасти во время пожара в административном здании в Благовещенске.
Дарина Криц 2025-03-12 23:20:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Амурской области во время пожара погибли пять человек. Инцидент произошел в городе Благовещенск на улице Чайковского, где загорелось административное здание.

Как сообщило МЧС России, из огня удалось спасти 10 жителей, но трое из них получили повреждения.

«Огнеборцы МЧС России спасли 10 человек, из которых три - пострадали. К сожалению, погибли пять человек», - уточнили в пресс-службе ведомства.

К ликвидации пожара привлекли 40 сотрудников и 11 единиц техники. Какова площадь и причина пожара, не уточняется.

#пожар #МЧС РФ #Амурская область #благовещенск
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