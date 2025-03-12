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Хинштейн сообщил об эвакуации из Суджи 68 мирных жителей

Из них 52 человека переместили в ПВР, остальных забрали родственники
Глеб Владовский 2025-03-12 20:37:04
© Фото: Hinshtein Telegram

Волонтеры и российские военнослужащие эвакуировали из Суджи 68 человек. Об этом сообщил врио главы курской области Александр Хинштейн.

«68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи! На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники», - написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы региона подчеркнул, что госпитализация никому не потребовалась. Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения отступающих из Суджи украинских боевиков.

#ВС РФ #Курская область #Александр Хинштейн #эвакуация жителей #Суджа
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