Хинштейн сообщил об эвакуации из Суджи 68 мирных жителей

Волонтеры и российские военнослужащие эвакуировали из Суджи 68 человек. Об этом сообщил врио главы курской области Александр Хинштейн.

«68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи! На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники», - написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы региона подчеркнул, что госпитализация никому не потребовалась. Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения отступающих из Суджи украинских боевиков.