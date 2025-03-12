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Самолет с экс-президентом Филиппин Дутерте приземлился в Нидерландах

В скором времени Родриго Дутерте доставят в тюремный комплекс в Гааге.
Анастасия Бобылева 2025-03-12 20:12:23
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Самолет с экс-президентом Филиппин Родриго Дутерте, ордер на арест которого выдал МУС, приземлился в Нидерландах. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Да, мы можем подтвердить, что самолет приземлился», - цитирует сообщение ТАСС.

Нидерландский телеканал NOS сообщил, что в ближайшее время Дутерте доставят в тюремный комплекс в Гааге. Там он будет помещен в предварительное заключение.

Дутерте арестовали во вторник 11 марта, когда он прибыл в Манилу рейсом из Гонконга. МУС выдал ордер на его арест, обвинив в преступлениях против человечности. Сам бывший президент заявил, что готов предстать перед филиппинским судом.

С одобрения МУС в 2021 году прокуратура начала расследование убийств, совершенных на Филиппинах с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года, во время борьбы с распространением наркотиков. Как выяснилось в ходе расследования, в результате проводимой руководством страны кампании погибли от 12 до 30 тысяч человек, причем некоторых из них убили без суда и следствия за употребление или продажу запрещенных веществ. Несмотря на то, что в 2018 году Филиппины подали заявление о выходе из МУС (оно вступило в силу год спустя), суд заявил, что расследование сохраняет свою юрисдикцию, так как указанные преступления были совершены раньше.

#в стране и мире #Филиппины #арест #МУС #Родриго Дутерте
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