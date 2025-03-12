В Москве с 15 марта изменятся правила посещения культурных мероприятий

С 15 марта в Москве вступят в силу новые правила посещения культурных мероприятий. Об этом сообщил портал mos.ru.

Уточняется, что изменения коснутся продажи билетов на мероприятия, которые проводятся в театрах и на других площадках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Ожидается, что со вступлением в силу новых изменений билеты можно будет приобрести только по паспорту или любому другому идентификационному документу.

«Можно использовать паспорт Российской Федерации или заграничный, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича и даже именную банковскую карту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при покупке также требуется указывать номер телефона и личные данные с того или иного документа. Купленный таким образом билет будет невозможно передать другим лицам без переоформления.

Подчеркивается, что эти меры предназначены для защиты посетителей от мошенников. Кроме того, инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов. В случае если покупатель захочет купить билет в подарок, то он может оформить подарочный сертификат на соответствующих сайтах.