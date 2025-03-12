Россиян призвали не менять резину на автомобилях в марте

Россиянам в марте не следует менять резину на автомобилях. Такое заявление сделал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас резину менять не нужно, об этом стоит забыть до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас, - это просто эпизод», - приводит его слова 360.ru.

Метеоролог отметил, что мартовская погода обманчива. Поэтому с 15 марта следует ожидать похолодания. В выходные днем температура будет колебаться в диапазоне от +2 до +5 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о заморозках в Москве в выходные.