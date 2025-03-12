Рубио допустил, что на переговорах по Украине поднимут тему санкций ЕС

На переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта могут затронуть тему ослабления антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов и так далее», - цитирует его ТАСС.

Рубио объяснил, что, будучи участником переговоров, Москва обязательно поднимет эти темы.

Вчера представители США и Украины встретились в городе Джидда в Саудовской Аравии. После переговоров они сделали ряд заявлений, одним из которых стало согласие Киева ввести 30-дневный режим прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти внимательно изучают заявления американской и украинской сторон и что в ближайшие дни состоятся контакты, о которых Кремль проинформирует позже.