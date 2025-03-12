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Рубио допустил, что на переговорах по Украине поднимут тему санкций ЕС

По словам госсекретаря США, если участником обсуждения станет Россия, она обязательно поднимет тему санкций ЕС и своих замороженных активов.
Анастасия Бобылева 2025-03-12 17:10:53
© Фото: © Freddie Everett/Us State, Keystone Press Agency, Global Look Press

На переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта могут затронуть тему ослабления антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов и так далее», - цитирует его ТАСС.

Рубио объяснил, что, будучи участником переговоров, Москва обязательно поднимет эти темы.

Вчера представители США и Украины встретились в городе Джидда в Саудовской Аравии. После переговоров они сделали ряд заявлений, одним из которых стало согласие Киева ввести 30-дневный режим прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти внимательно изучают заявления американской и украинской сторон и что в ближайшие дни состоятся контакты, о которых Кремль проинформирует позже.

#в стране и мире #Украина #сша #переговоры #Марко Рубио #санкции ЕС
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