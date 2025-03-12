В Госдуме оценили идею сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Поступающие в вузы Москвы и Санкт-Петербурга иногородние молодые люди зачастую не возвращаются домой после выпуска, что приводит к тому, что интеллектуальный потенциал регионов ослабевает. Об этом заявил в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.



Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой уменьшить количество платных мест в столичных вузах для абитуриентов из регионов. По ее словам, в настоящее время проводится штамповка специалистов «по профессиям, которые не нужны».

Как отметил Смолин, число поступающих в столичные вузы увеличилось в связи с ЕГЭ. Сейчас, по его мнению, предложение ограничить прием на платные места абитуриентов в столичные вузы малореализуемо.

«Нельзя запретить гражданину получать образование за деньги, если он того хочет. Но важно, чтобы это было образование, а не покупка диплома», - сказал он.

Смолин также предположил, что в случае введения сдачи ЕГЭ на добровольной основе некоторые молодые люди выбирали бы классический вариант экзамена и остались учиться в своих регионах.