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В Госдуме оценили идею сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

По словам первого зампреда комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина, интеллектуальный потенциал регионов ослабевает из-за того, что выпускники столичных вузов не возвращаются домой.
Глеб Владовский 2025-03-12 16:23:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поступающие в вузы Москвы и Санкт-Петербурга иногородние молодые люди зачастую не возвращаются домой после выпуска, что приводит к тому, что интеллектуальный потенциал регионов ослабевает. Об этом заявил в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой уменьшить количество платных мест в столичных вузах для абитуриентов из регионов. По ее словам, в настоящее время проводится штамповка специалистов «по профессиям, которые не нужны».

Как отметил Смолин, число поступающих в столичные вузы увеличилось в связи с ЕГЭ. Сейчас, по его мнению, предложение ограничить прием на платные места абитуриентов в столичные вузы малореализуемо.

«Нельзя запретить гражданину получать образование за деньги, если он того хочет. Но важно, чтобы это было образование, а не покупка диплома», - сказал он.

Смолин также предположил, что в случае введения сдачи ЕГЭ на добровольной основе некоторые молодые люди выбирали бы классический  вариант экзамена и остались учиться в своих регионах.

#госдума #наш эксклюзив #Совфед РФ #платные места #столичные вузы
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