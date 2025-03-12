Опубликованы кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР

Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Днепроэнергия на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что населенный пункт освободили подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Их поддерживали расчеты российской артиллерии и операторы беспилотников.

Артиллеристы наносили удары по украинским укреплениям, пунктам временной дислокации и скоплениям боевиков. Расчеты же ударных дронов поддерживали непосредственно штурмовые группы во время их продвижения. Операторы целились в огневые точки, технику и вражеские склады боеприпасов.

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение украинских боевиков и техники противника в ходе штурма города Суджа в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.