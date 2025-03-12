Появились кадры с места удара ВСУ по заводу в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ударом боевиков ВСУ по комбикормовому заводу в Курской области. В своем Telegram-канале СК опубликовал кадры последствий атаки.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта против мирного населения, что предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. В сообщении отмечается, что следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению.

Напомним, украинские националисты атаковали завод в селе Козыревка Большесолдатского района 12 марта. В результате удара погибли четыре сотрудника района, еще двое получили ранения. Одного из пострадавших пришлось экстренно везти в больницу, второму оказали помощь на месте - от госпитализации он отказался.