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Появились кадры с места удара ВСУ по заводу в Курской области

В результате атаки погибли четыре человека, еще двое оказались ранены.
Анастасия Бобылева 2025-03-12 16:30:11
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ударом боевиков ВСУ по комбикормовому заводу в Курской области. В своем Telegram-канале СК опубликовал кадры последствий атаки.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта против мирного населения, что предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. В сообщении отмечается, что следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению.

Напомним, украинские националисты атаковали завод в селе Козыревка Большесолдатского района 12 марта. В результате удара погибли четыре сотрудника района, еще двое получили ранения. Одного из пострадавших пришлось экстренно везти в больницу, второму оказали помощь на месте - от госпитализации он отказался.

#терроризм #Курская область #ВСУ #СК РФ
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