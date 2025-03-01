МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Искандер-М» стер в пыль полигон ВСУ с иностранными инструкторами

По данным Минобороны РФ, в результате удара были уничтожены до 150 украинских военных и 30 иностранных инструкторов.
2025-03-01 21:51:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в результате нанесения удара уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе 30 иностранных инструкторов.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского пункта запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия «Кобра» в Сумской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Искандер #полигон всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 