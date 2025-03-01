Расчет «Искандер-М» стер в пыль полигон ВСУ с иностранными инструкторами

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в результате нанесения удара уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе 30 иностранных инструкторов.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского пункта запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия «Кобра» в Сумской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.