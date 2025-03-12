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Врач назвал главный способ спастись от клещевого энцефалита

Он напомнил, что лучше всего сделать прививку от энцефалита заранее, а если клещ уже укусил - сразу обратиться к специалистам.
Анастасия Бобылева 2025-03-12 15:22:21
© Фото: © Patrick Pleul, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, как обезопасить себя от клещей. По его словам, стоит подумать об этом заранее и сделать прививку.

«Сделать прививку - это самый главный способ обезопасить себя от клещевого энцефалита», - подчеркнул врач.

Если же человека уже укусили, он посоветовал сразу же обратиться в специальный центр, где можно сдать анализ и проверить, является ли клещ переносчиком болезни Лайма или клещевого энцефалита. По словам Андрея Продеуса, подобные центры есть в каждом регионе, а на сайте Роспотребнадзора размещен их список.

«Надо сходить с этим клещом - желательно его самостоятельно не снимать - в центр, в каждом регионе есть специальное место. На сайте Роспотребнадзора можно посмотреть, где принимают анализы на то, чтобы выяснить, какой это клещ», - объяснил он.

Из-за аномального потепления в Подмосковье раньше времени проснулись клещи. В Сергиевом Посаде уже зафиксировали случай укуса. Минздрав региона призвал не пытаться извлечь клеща самостоятельно, а обратиться к врачу.

#Подмосковье #наш эксклюзив #Клещи #энцефалит
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