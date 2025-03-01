Эксперт оценил влияние обязательной аттестации таксистов на стоимость услуг

Тестирование водителей не должно серьезно отразиться на стоимость услуг. Так считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«Я думаю, обсуждать вопросы цены поездки абсолютно не стоит, потому что в данном случае это не те расходы. Не думаю, что кто-то будет закладывать эти издержки», - сказал он в интервью радио Sputnik специалист..

Обязательная аттестация в таксистов в Москве и Московской области вводится с марта. Им необходимо за 20 минут пройти тест из 10 вопросов на знание достопримечательностей, оказании первой медпомощи, поведении при ДТП, а также провоза багажа и других тем. аттестация считается пройденной в случае восьми правильных ответов.

В основном водителями такси в России сейчас являются мигранты. Для того, чтобы они хорошо ориентировались в Москве и других российских городах и необходима обязательная аттестация таксистов, полагает специалист

«Действительно нужно, чтобы они очень хорошо знали, как нужно ориентироваться в Москве, в других городах по России, как вести себя при ДТП, потому что многие вместо того, чтобы вызывать ГИБДД, оказывать первую помощь, начинают звонить друзьям», - рассказал эксперт.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что новые правила снятия авто с учета помогут избежать штрафов. Он отметил, что с 1 марта новому собственнику машины больше не нужно ждать десять дней, чтобы это сделать.