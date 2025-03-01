Два чемодана с человеческими останками нашли на берегу Невы

Два чемодана с человеческими остановками внутри обнаружили на берегу Невы в Санкт-Петербурге. На месте проводятся следственные действия, сообщили в ГСУ СК России по северной столице.

По информации РИА Новости, чемоданы обнаружил местный житель и сообщил о находке в полицию.

Отметим, что это уже не первая находка в северной столице за последние годы. Так, в ноябре 2019 года профессор СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, останки в мешках он частично утопил в Мойке. Историка приговорили к 12,5 годам лишения свободы. А в 2020-м супруга убила и украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Тело она расчленила и хранила в холодильнике.