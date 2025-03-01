Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог не допустить гибели Листьева

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов сообщил, что гибель известного тележурналиста Владислава Листьева можно было предотвратить. Он считает, что это мог сделать олигарх Борис Березовский.

Скуратов уверен, что у Березовского были все шансы на то, чтобы это убийство не состоялось/, и добавил, что накануне смерти Листьева олиграх специально покинул Россию, создавая себе алиби. В то же время экс-глава Генпрокуратуры РФ убежден, что Березовский не был главным игроком в этом деле. Своими версиями он поделился с РИА Новости.

«У него были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», - рассказал собеседник агентства.

Юрий Скуратов возглавлял Генеральную прокуратуру РФ с 1995 по 2000 год. Резонансное убийство Владислава Листьева произошло 30 лет назад, 1 марта 1995 года, в центре Москвы на Новокузнецкой улице.

В 38 лет он стал генеральным директором ОАО «Общественное Российское Телевидение». В 2018 году корреспондент и ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров озвучил версию, что Листьева убили из-за финансов, поскольку тот якобы ввел мораторий на размещение в эфире канала коммерческой рекламы, из-за чего Березовский потерял большую сумму денег. Уголовное дело до сих пор не раскрыто.