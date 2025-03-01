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Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог не допустить гибели Листьева

Бывший глава ГП РФ Скуратов сообщил, что бизнесмен Березовский создавал алиби и специально уехал из страны накануне убийства Листьева.
Дарина Криц 2025-03-01 02:02:36
© Фото: Стрельников, РИА Новости

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов сообщил, что гибель известного тележурналиста Владислава Листьева можно было предотвратить. Он считает, что это мог сделать олигарх Борис Березовский.

Скуратов уверен, что у Березовского были все шансы на то, чтобы это убийство не состоялось/, и добавил, что накануне смерти Листьева олиграх специально покинул Россию, создавая себе алиби. В то же время экс-глава Генпрокуратуры РФ убежден, что Березовский не был главным игроком в этом деле. Своими версиями он поделился с РИА Новости.

«У него были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», - рассказал собеседник агентства.

Юрий Скуратов возглавлял Генеральную прокуратуру РФ с 1995 по 2000 год. Резонансное убийство Владислава Листьева произошло 30 лет назад, 1 марта 1995 года, в центре Москвы на Новокузнецкой улице.

В 38 лет он стал генеральным директором ОАО «Общественное Российское Телевидение». В 2018 году корреспондент и ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров озвучил версию, что Листьева убили из-за финансов, поскольку тот якобы ввел мораторий на размещение в эфире канала коммерческой рекламы, из-за чего Березовский потерял большую сумму денег. Уголовное дело до сих пор не раскрыто.

#в стране и мире #убийство #Борис Березовский #владислав листьев #ГП РФ #генеральная прокуратура РФ #Юрий Скуратов
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