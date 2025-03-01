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Отец псковского героя-десантника рассказал, как сын убил правую руку Хаттаба

Алексей Воробьев погиб в неравном бою в Аргунском ущелье в 2000 году.
Сергей Лебедев 2025-03-01 11:13:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России сегодня День памяти десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, которые геройски погибли в Аргунском ущелье в 2000 году при проведении контртеррористической операции в Чечне. В неравном бою с боевиками Хаттаба участвовал молодой российский военнослужащий Алексей Воробьев.

Гвардии старший лейтенант командовал разведгруппой. Он заметил наблюдательные пункты террористов и решил уничтожить их холодным оружием, чтобы не поднимать шум. Однако разведчиков заметили и пришлось открыть огонь.

Все вражеские посты были уничтожены, но спустя пару минут десантников окружили около 40 человек. В последней схватке Алексей Воробьев убил полевого командира Идриса, который являлся «правой рукой» Хаттаба.

«Когда Идрис вышел на высоту и собрал своих командиров - они снимали результаты боя - Алеша, смертельно раненый, в тумане, произвел очередь и убил его вместе с двумя телохранителями», - рассказал телеканалу «Звезда» отец Алексея Владимир Воробьев.

Напомним, в Аргунском ущелье бойцы 6-й роты ценой своих жизней больше суток сдерживали натиск боевиков. Из 90 солдат и офицеров выжили лишь шестеро, 22 из них заслужили звание Героя России, 69 награждены орденами Мужества, из них 84 десантника - посмертно.

#Псков #6-я рота псковских десантников #наш эксклюзив #Аргунское ущелье
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