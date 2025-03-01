МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Архив МО РФ: космонавт Береговой в годы ВОВ совершил 184 боевых вылета

С начала войны Береговой служил в авиаразведке, потом перешел в штурмовики, а когда ему было уже 47 лет, он пилотировал космический корабль «Союз-3».
Марина Крижановская Елизавета Пронина 2025-03-01 01:10:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Центральный архив Министерства обороны РФ обнародовал подробности личного дела участника Великой Отечественной войны полковника Георгия Тимофеевича Берегового.

Его помнят, как отважного космонавта, совершившего полет на новом космическом корабле «Союз-3» в то время, когда ему было уже 47 лет. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР - это все о полковнике Береговом.

Как и каждую семью в нашей стране, Великая Отечественная война не обошла стороной и Георгия Тимофеевича. В 1941 году он окончил Ворошиловградскую школу военных летчиков имени пролетариата Донбасса. С 1942го - он уже фронтовой летчик.

С начала ВОВ он служил в авиаразведке, а затем перешел в штурмовики. На его счету более 184 боевых вылета. Также принимал активное участие в боевых действиях в составе действующей армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза, о чем он и написал в автобиографии. Но только спустя 20 лет после полной капитуляции фашистской Германии о нем узнал весь мир.

До победы осталось 70 дней. Вклад в победу внес каждый житель страны, люди разных профессий - военные, врачи, священнослужители, художники и поэты. Но их заслуги в военные годы остались неизвестными. В год 80-летия Победы Министерство обороны России обнародует личные дела участников Великой Отечественной войны, чтобы об их подвигах узнали все.

#космос #ВОВ #Великая Отечественная война (ВОВ) #Герой СССР #подвиги #Центральный архив МО РФ #Летчик-космонавт #Георгий Тимофеевич Береговой #Космический корабль «Союз-3»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 