Архив МО РФ: космонавт Береговой в годы ВОВ совершил 184 боевых вылета

Центральный архив Министерства обороны РФ обнародовал подробности личного дела участника Великой Отечественной войны полковника Георгия Тимофеевича Берегового.

Его помнят, как отважного космонавта, совершившего полет на новом космическом корабле «Союз-3» в то время, когда ему было уже 47 лет. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР - это все о полковнике Береговом.

Как и каждую семью в нашей стране, Великая Отечественная война не обошла стороной и Георгия Тимофеевича. В 1941 году он окончил Ворошиловградскую школу военных летчиков имени пролетариата Донбасса. С 1942го - он уже фронтовой летчик.

С начала ВОВ он служил в авиаразведке, а затем перешел в штурмовики. На его счету более 184 боевых вылета. Также принимал активное участие в боевых действиях в составе действующей армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза, о чем он и написал в автобиографии. Но только спустя 20 лет после полной капитуляции фашистской Германии о нем узнал весь мир.

До победы осталось 70 дней. Вклад в победу внес каждый житель страны, люди разных профессий - военные, врачи, священнослужители, художники и поэты. Но их заслуги в военные годы остались неизвестными. В год 80-летия Победы Министерство обороны России обнародует личные дела участников Великой Отечественной войны, чтобы об их подвигах узнали все.