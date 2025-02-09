МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пуэрто-Рико ждут цунами после мощного землетрясения на Кайманах

Сохраняется угроза цунами также для Кубы, Каймановых островов и Гондураса.
Виктория Бокий 2025-02-09 06:08:04
© Фото: Michele Molinari, Danita Delimont, Globallookpress

После землетрясения в Карибском море на побережье Пуэрто-Рико и Виргинских островах прозвучала сирена, предупреждающая о цунами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Систему предупреждения о цунами США.

Отмечается, что колебания уровня моря и сильные океанские течения могли представлять опасность для побережий.

Чуть позже предупреждение о цунами в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах отменили.

Жителей Пуэрто-Рико и Виргинских островов не предупреждали об эвакуации. Однако их попросили все также держаться подальше от воды и уйти с пляжей.

Пока сохраняется угроза цунами для Кубы, Каймановых островов и Гондураса.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Каймановых островах. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км.

#Пуэрто-Рико #землетрясение #предупреждение #цунами #карибское море #виргинские острова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 