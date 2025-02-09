В Пуэрто-Рико ждут цунами после мощного землетрясения на Кайманах

После землетрясения в Карибском море на побережье Пуэрто-Рико и Виргинских островах прозвучала сирена, предупреждающая о цунами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Систему предупреждения о цунами США.

Отмечается, что колебания уровня моря и сильные океанские течения могли представлять опасность для побережий.

Чуть позже предупреждение о цунами в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах отменили.

Жителей Пуэрто-Рико и Виргинских островов не предупреждали об эвакуации. Однако их попросили все также держаться подальше от воды и уйти с пляжей.

Пока сохраняется угроза цунами для Кубы, Каймановых островов и Гондураса.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Каймановых островах. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км.