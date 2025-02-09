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«Аллигатор» ударил ракетами по бронетехнике ВСУ в Курской области

Летчики поддержали огнем действия подразделений группировки войск «Север».
2025-02-09 05:46:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в рамках поддержки подразделений группировки войск «Север» нанес удар по целям ВСУ в приграничной зоне Курской области.

Входящий в состав смешанной тактической группы экипаж провел атаку с использованием авиационных ракет на личный состав и бронетехнику противника.

После нанесения удара вертолеты совершили маневры по уклонению от ракет, выполнили противоракетные действия на предельно малой высоте и использовали тепловые ловушки для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил полное уничтожение всех запланированных целей ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вертолеты #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Ка-52М #Группировка войск Север
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