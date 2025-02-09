«Аллигатор» ударил ракетами по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в рамках поддержки подразделений группировки войск «Север» нанес удар по целям ВСУ в приграничной зоне Курской области.

Входящий в состав смешанной тактической группы экипаж провел атаку с использованием авиационных ракет на личный состав и бронетехнику противника.

После нанесения удара вертолеты совершили маневры по уклонению от ракет, выполнили противоракетные действия на предельно малой высоте и использовали тепловые ловушки для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил полное уничтожение всех запланированных целей ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.