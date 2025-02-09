МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВДВ сдали кровь для пострадавших от обстрелов жителей Запорожья

Один из десантников за свою жизнь сделал около 200 донаций и сдал почти 100 литров крови.
2025-02-09 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск «Днепр» сдали кровь для пострадавших от обстрелов жителей Запорожской области.

В свободное от боевых задач время десантники посетили областной центр крови в Мелитополе и другие медучреждения региона, чтобы стать донорами.

Один из десантников с позывным Пряник - туляк, почетный донор России. Он за свою жизнь сделал около 200 донаций и сдал почти 100 литров крови.

«Я здесь для того, чтобы помогать людям, пусть даже и незнакомым. Моя кровь поможет кому-то, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию», - сказал он.

Мелитопольский областной центр крови имеет два филиала - в Токмаке и Васильевке. Кроме того, в регионе работает мобильная станция переливания крови.

В прошлом году медучреждения заготовили около пяти тонн крови. 70% ее используется для гражданских нужд. Донорство в Запорожской области за год увеличилось на 30%.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #десантники #донорство #больницы #запорожская область #кровь #мелитополь #токмак #группировка войск «Днепр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 