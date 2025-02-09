Бойцы ВДВ сдали кровь для пострадавших от обстрелов жителей Запорожья

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск «Днепр» сдали кровь для пострадавших от обстрелов жителей Запорожской области.

В свободное от боевых задач время десантники посетили областной центр крови в Мелитополе и другие медучреждения региона, чтобы стать донорами.

Один из десантников с позывным Пряник - туляк, почетный донор России. Он за свою жизнь сделал около 200 донаций и сдал почти 100 литров крови.

«Я здесь для того, чтобы помогать людям, пусть даже и незнакомым. Моя кровь поможет кому-то, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию», - сказал он.

Мелитопольский областной центр крови имеет два филиала - в Токмаке и Васильевке. Кроме того, в регионе работает мобильная станция переливания крови.

В прошлом году медучреждения заготовили около пяти тонн крови. 70% ее используется для гражданских нужд. Донорство в Запорожской области за год увеличилось на 30%.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.