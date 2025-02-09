Минобороны и Центральный музей ВОВ провели форум о Ялтинской конференции

Министерство обороны России и Центральный музей Великой Отечественной войны провели военно-историческую конференцию, где обсудили Ялтинскую конференцию 1945 года. Мероприятие собрало представителей Федерального Собрания, Минобороны, МИД, Генерального штаба, а также представителей Крыма, ученых, преподавателей, ветеранов.

На форуме говорили о том, как Ялтинская конференция повлияла на ход Второй мировой войны и как она определила мир после войны.

Участники встречи обсуждали не только исторические события, но и актуальные вопросы международной политики и судьбу мировых институтов.

«Для недавно пришедших к власти правителей США тесна не только Ялтинско-Потсдамская система, но и сам "порядок, основанный на правилах". Они говорят об "Америке прежде всего" и делают ставку на мир посредством силы. Теперь даже ближайшие союзники не могут быть уверены в милости Вашингтона, что уже испытали на себе Канада, Мексика», - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Участники дискуссии предостерегли от слома Ялтинско-Потсдамской системы, говоря о том, что это может ввергнуть мир в состояние хаоса и нарушить механизм равновесия сил и интересов между ведущими державами. Поэтому Россия выступает в защиту ООН-центричного миропорядка, основы которого были заложены в Ялте.

Цель мероприятия - выявить исторические уроки и разработать рекомендации, которые можно применить в государственном и военном управлении, в патриотическом воспитании и для борьбы с искажением российской военной истории.