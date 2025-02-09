МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны и Центральный музей ВОВ провели форум о Ялтинской конференции

Участники дискуссии предостерегли от слома Ялтинско-Потсдамской системы.
Владимир Рубанов 2025-02-09 03:12:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России и Центральный музей Великой Отечественной войны провели военно-историческую конференцию, где обсудили Ялтинскую конференцию 1945 года. Мероприятие собрало представителей Федерального Собрания, Минобороны, МИД, Генерального штаба, а также представителей Крыма, ученых, преподавателей, ветеранов.

На форуме говорили о том, как Ялтинская конференция повлияла на ход Второй мировой войны и как она определила мир после войны.

Участники встречи обсуждали не только исторические события, но и актуальные вопросы международной политики и судьбу мировых институтов.

«Для недавно пришедших к власти правителей США тесна не только Ялтинско-Потсдамская система, но и сам "порядок, основанный на правилах". Они говорят об "Америке прежде всего" и делают ставку на мир посредством силы. Теперь даже ближайшие союзники не могут быть уверены в милости Вашингтона, что уже испытали на себе Канада, Мексика», - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Участники дискуссии предостерегли от слома Ялтинско-Потсдамской системы, говоря о том, что это может ввергнуть мир в состояние хаоса и нарушить механизм равновесия сил и интересов между ведущими державами. Поэтому Россия выступает в защиту ООН-центричного миропорядка, основы которого были заложены в Ялте.

Цель мероприятия - выявить исторические уроки и разработать рекомендации, которые можно применить в государственном и военном управлении, в патриотическом воспитании и для борьбы с искажением российской военной истории.

#Минобороны России #ООН #ялтинская конференция #конференция #Международные отношения #Ялтинско-Потсдамская система
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 