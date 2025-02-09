Обезьяна вызвала масштабное отключение электричества на Шри-Ланке

По всей Шри-Ланке наблюдается масштабное отключение электричества. Причиной возникших проблем является обезьяна, которая проникла на подстанцию, пишет The Economic Times со ссылкой на министра энергетики Кумара Джаякоди.

«Обезьяна задела наш сетевой трансформатор, что привело к дисбалансу в системе», - отметил он.

На данный момент специалисты работают над восстановлением энергосистемы Шри-Ланки.

Свет пропал примерно в в 11:30 утра по местному времени, устранить неполадки в некоторых районах не удавалось в течение трех часов. Министерство принесло извинения за причиненные неудобства населению и сообщило, что принимаются меры для немедленного восстановления подачи электроэнергии. Уточняется, что сейчас в некоторых районах электроснабжение уже восстановлено.