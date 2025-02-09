МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В подмосковных Химках загорелся банный комплекс

По информации МЧС РФ, пострадавших нет. Площадь пожара - 100 квадратных метров.
Ирина Егорова 2025-02-09 18:00:00
© Фото: podmoskvi4, Telegram © Видео: podmoskvi4, Telegram

Крупный пожар произошел в банном комплексе в подмосковных Химках. Инцидент произошел на Железнодорожной улице, недалеко от ж/д станции.

«Пламя охватило здание на 100 квадратах. Информации о пострадавших не поступало», - сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Сейчас с огнем на месте борются 28 пожарных и 7 единиц техники.

На кадрах видно, что пламя уже перекинулось на крышу, в небо поднимается густое облако дыма. О причине возникновения пожара не сообщается. Также пока нет официальной информации о количестве посетителей бань в момент инцидента. 

#пожар #Подмосковье #МЧС РФ #огонь #Химки #бани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 