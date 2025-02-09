В подмосковных Химках загорелся банный комплекс

Крупный пожар произошел в банном комплексе в подмосковных Химках. Инцидент произошел на Железнодорожной улице, недалеко от ж/д станции.

«Пламя охватило здание на 100 квадратах. Информации о пострадавших не поступало», - сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Сейчас с огнем на месте борются 28 пожарных и 7 единиц техники.

На кадрах видно, что пламя уже перекинулось на крышу, в небо поднимается густое облако дыма. О причине возникновения пожара не сообщается. Также пока нет официальной информации о количестве посетителей бань в момент инцидента.