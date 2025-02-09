Огненная вспышка после удара по украинской БМП попала на видео

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» ярко уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с десантом в зоне проведения СВО в Харьковской области. Огненными кадрами поделилось Минобороны РФ.

Движение вражеской машины было обнаружено военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при помощи БПЛА. БМП двигалась в районе лесополосы по направлению к российским позициям.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БМП противника», - уточнили в оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как расчет FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» прямым попаданием уничтожает машину, после чего детонирует боекомплект боевиков ВСУ и начинается сильный пожар.

Ранее российские FPV-дроны Центра «Рубикон» отразили атаку в Курской области. Удары по бронетехнике противника показало Минобороны России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.