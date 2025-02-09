МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Огненная вспышка после удара по украинской БМП попала на видео

Разведка ВС РФ обнаружила боевую машину пехоты ВСУ с десантом в районе лесополосы. Она направлялась в сторону позиций российских подразделений.
2025-02-09 14:50:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» ярко уничтожили боевую машину пехоты ВСУ с десантом в зоне проведения СВО в Харьковской области. Огненными кадрами поделилось Минобороны РФ.

Движение вражеской машины было обнаружено военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при помощи БПЛА. БМП двигалась в районе лесополосы по направлению к российским позициям.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БМП противника», - уточнили в оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как расчет FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» прямым попаданием уничтожает машину, после чего детонирует боекомплект боевиков ВСУ и начинается сильный пожар.

Ранее российские FPV-дроны Центра «Рубикон» отразили атаку в Курской области. Удары по бронетехнике противника показало Минобороны России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #БМП #дрон #ВСУ #спецоперация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 