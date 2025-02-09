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МО показало подрыв дронами бронетехники ВСУ на Курском направлении

На кадрах с камеры FPV-дрона демонстрируется попадание в танк и бронированный автомобиль.
2025-02-09 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины силами Центра «Рубикон» на Курском направлении.

На кадрах с камеры FPV-дрона демонстрируется попадание в танк и бронированный автомобиль. Причем на танке есть противодроновая защита, которая ему не помогла.

Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили технику ВСУ в ночное время. Информация о местоположении целей была оперативно передана ударным группам.

Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» провели успешную атаку с применением ночной оптики. Украинская бронетехника была уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание по цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#бронетехника #Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Курская область #Рубикон #FPV-дроны
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