Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины силами Центра «Рубикон» на Курском направлении.

На кадрах с камеры FPV-дрона демонстрируется попадание в танк и бронированный автомобиль. Причем на танке есть противодроновая защита, которая ему не помогла.

Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили технику ВСУ в ночное время. Информация о местоположении целей была оперативно передана ударным группам.

Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» провели успешную атаку с применением ночной оптики. Украинская бронетехника была уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание по цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.